Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 19 ноября 2023Мир

В США рассказали об успехах Российской армии в зоне СВО

Экс-морпех Берлетик: российские военные уничтожили «три армии» ВСУ в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные уничтожили «три армии» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военный операции (СВО). Об этом рассказал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале.

Берлетик считает, что у Украины не хватает времени на подготовку войск для укомплектования бригад и техники, поступающих от Запада. «Это будет уже четвертая армия, которую коллективный Запад перебрасывает на Украину», — удивляется эксперт. При этом «три армии» были полностью разгромлены ВС РФ. Причем одна из них — именно в ходе контрнаступления Украины.

Экс-морпех сомневается в необходимости Киеву собирать новые войска. Ведь со временем, по его мнению, российская армия становится только сильнее и мощнее.

Ранее майор ВСУ Виктор Кисиль рассказал о дефиците военных кадров в украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар кассетными боеприпасами по позициям ВСУ. Опубликовано видео бомбардировки

      Россиянин описал поход в узбекский супермаркет фразой «почему у нас такого нет?»

      Бывшая солистка Московского балета на льду лишилась денег из-за мошенников

      В Великобритании допустили присоединение Украины к России

      Израиль обвинил Иран в захвате гражданского судна

      В США потребовали расследовать деятельность SpaceX из-за политики Маска

      Израиль отреагировал на захват судна йеменскими повстанцами

      Жителей Сибири предупредили о серьезной опасности

      Россия эвакуировала из Газы свыше 500 граждан из 900 обратившихся

      В США высказались о последствиях для Вашингтона при поражении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости