В США рассказали об успехах Российской армии в зоне СВО

Экс-морпех Берлетик: российские военные уничтожили «три армии» ВСУ в зоне СВО

Российские военные уничтожили «три армии» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военный операции (СВО). Об этом рассказал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале.

Берлетик считает, что у Украины не хватает времени на подготовку войск для укомплектования бригад и техники, поступающих от Запада. «Это будет уже четвертая армия, которую коллективный Запад перебрасывает на Украину», — удивляется эксперт. При этом «три армии» были полностью разгромлены ВС РФ. Причем одна из них — именно в ходе контрнаступления Украины.

Экс-морпех сомневается в необходимости Киеву собирать новые войска. Ведь со временем, по его мнению, российская армия становится только сильнее и мощнее.

Ранее майор ВСУ Виктор Кисиль рассказал о дефиците военных кадров в украинской армии.