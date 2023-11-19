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11:06, 19 ноября 2023Мир

В Венесуэле раскритиковали позицию Евросоюза по вопросу отмены санкций

Глава МИД Венесуэлы: позиция ЕС по вопросу отмены санкций нелепая и высокомерная

Фото: Matthias Mullie / Unsplash

Позиция Евросоюза по вопросу отмены санкций против Венесуэлы нелепа. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

По его мнению, рестрикции должны быть сняты без всяких условий. «Позиция, которую занял Евросоюз, нелепая, бессмысленная и высокомерная», — заявляет министр. Он объясняет, что Венесуэла не пойдет на условия ЕС, так как имеет свои законы и конституцию.

Ранее вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что односторонние санкции США против Венесуэлы были введены для того, чтобы захватить нефть южноамериканской страны. Американские ограничительные меры нарушают международное право. «Незаконная блокада и санкции против нашей страны были предприняты, чтобы бесплатно захватить нашу нефть», — указала она на планы Вашингтона.

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      Екатерина Кашурникова
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