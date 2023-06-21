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00:59, 21 июня 2023Мир

В Венесуэле заявили о планах США захватить нефть республики

Вице-президент Венесуэлы Родригес заявила о планах США захватить нефть республики

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Односторонние санкции США против Венесуэлы были введены для того, чтобы захватить нефть южноамериканской страны. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, пишет ТАСС со ссылкй на эфир телеканала Venezolana de Television.

Как уточнила политик, американские ограничительные меры нарушают международное право. «Незаконная блокада и санкции против нашей страны были предприняты, чтобы бесплатно захватить нашу нефть», — указала она на планы Вашингтона.

Родригес считает, что санции — оружие экономическое войны США. По ее мнению, они вводятся против стран, которые противодействуют гегемонии США и их союзников.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро послал к черту представителя Госдепа за угрозы ужесточить санкции. Он отверг обещания правительства США усилить санкции против его страны в случае отсутствия прогресса в диалоге с несистемной оппозицией.

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    Марина Совина
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