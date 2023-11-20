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11:22, 20 ноября 2023Бывший СССР

Азаров заявил о продолжении конфликта на Украине при победе Трампа на выборах

Экс-премьер Украины Азаров: победа Трампа не закончит военный конфликт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году конфликт на Украине не закончится. Об этом написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, для США выгодна ситуация, при которой Россия продолжит расходовать разные ресурсы. «Материальные ресурсы России расходуются, людские ресурсы тоже расходуются, отвлекаются средства от вопросов развития, инфраструктуры, что американцам на руку», — заявил он. Единственным способом завершить конфликт бывший глава украинского правительства называет ликвидацию существующего политического режима в Киеве.

«Я не верю в то, что если Трамп придет к власти, то прекратится конфликт в Украине. Не верю. Потому что Трамп в какой-то степени реалист. И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите?! Пусть он в каком угодно виде, но существует», — пишет экс-премьер.

В марте президент США Дональд Трамп заявлял, что завершит конфликт на Украине за сутки в случае победы на президентских выборах. Бывший глава государства не рассказал, каким образом смог бы это сделать, но заявил, что это «не было бы трудно».

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      Александр Курбатов
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