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19:49, 20 ноября 2023Ценности

Футболки Месси с чемпионата мира 2022 года продадут по рекордной цене

Reuters: футболки Месси с чемпионата мира 2022 года продадут по рекордной цене

Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com

Аукционный дом Sotheby's продал шесть футболок нападающего Лионеля Месси, которые он носил в 2022 году во время чемпионата мира в Катаре, по рекордной цене. Об этом сообщает Reuters.

Представители Sotheby's рассказали, что коллекция данных вещей очень необычная и оценивается в 10 миллионов долларов (880 миллионов рублей). По их словам, часть выручки будет передана в проект UNICAS, возглавляемый детской больницей Сан Жоан де Деу Барселоны при поддержке фонда Месси, для детей с редкими заболеваниями. При этом уточняется, что сотрудники аукциона отказались прокомментировать, какая часть выручки будет передана на благотворительность.

Торги пройдут с 30 ноября по 14 декабря и совпадут с публичной выставкой, в которой представлена коллекция культовых спортивных вещей со всего мира.

Ранее сообщалось, что самый крупный за всю историю торгов ярко-голубой бриллиант продали на аукционе дома Christie's в Женеве. Кольцо Bleu Royal с уникальным редким камнем грушевидной формы весом 17,61 карата ушло с молотка за 43,8 миллиона долларов (4 миллиарда рублей).

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      Мария Винар
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