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12:24, 8 ноября 2023Ценности

Самый крупный за историю торгов голубой бриллиант продали за 4 миллиарда рублей

Крупнейший голубой бриллиант продан на аукционе Christie's за 4 миллиарда рублей

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Самый крупный ярко-голубой бриллиант за всю историю торгов продали на аукционе дома Christie's в Женеве. Соответствующую информацию публикует издание Reuters.

Сообщается, что кольцо Bleu Royal с уникальным редким камнем грушевидной формы весом 17,61 карата ушло с молотка за 43,8 миллиона долларов (4 миллиарда рублей). Имя покупателя украшения не раскрывается. «Это огромная сумма, учитывая то, что происходит сегодня в мире», — заявил международный руководитель ювелирного отдела Christie's Рахул Кадакия.

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При этом представители аукционного дома уточнили, что драгоценность впервые за 40 лет будет передана в частную коллекцию. Глава ювелирного отдела аукциона Макс Фосетт добавил, что команда довольна результатом сделки. «Украшение действительно соответствовало всем требованиям, поэтому нам удалось заинтересовать коллекционеров по всему миру от Дальнего Востока до Америки», — рассказал он.

В октябре богатства семьи Ротшильдов продали на аукционе за 62 миллиона долларов. По информации CNN, большая частная коллекция произведений искусства, мебели, серебра, керамики и ювелирных изделий, находившаяся во владении Ротшильдов, ушла с молотка на нескольких аукционах Christie’s в Нью-Йорке.

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      Екатерина Ештокина
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