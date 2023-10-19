Богатства семьи Ротшильдов продали на аукционе за 62 миллиона долларов

CNN: коллекцию Ротшильдов продали на аукционе Christie’s за 62 миллиона долларов

Богатства европейской семьи банкиров и общественных деятелей Ротшильдов продали на аукционе за 62 миллиона долларов. Соответствующий материал публикует CNN со ссылкой на The Art Newspaper.

По информации издания, большая частная коллекция произведений искусства, мебели, серебра, керамики и ювелирных изделий, находившаяся во владении Ротшильдов, ушла с молотка на нескольких аукционах Christie’s в Нью-Йорке. Общая стоимость всех предметов роскоши составила 62,6 миллиона долларов (шесть миллиардов рублей).

Известно, что большинство лотов были приобретены в XIX веке бароном Джеймсом Майером де Ротшильдом, его женой Бетти и их сыном Альфонсом. В список старейших экспонатов, выставленных на продажу, вошел портрет римского императора Клавдия I века нашей эры. Данную картину приобрели за 116 тысяч долларов (11 миллионов рублей). Также к покупке предлагались керамика, серебро и гобелены.

«Это то, от чего 100-150 лет назад рынок сошел бы с ума. У нас больше нет в продаже большого количества материалов такого типа», — рассказал заместитель председателя аукциона Christie’s Americas Джонатан Ренделл. Он также объяснил сбыт коллекции сменой поколений именитой семьи. «Не все живут, как Ротшильды XIX века, даже Ротшильды», — заключил эксперт.

Ранее в октябре галстук Виктора Цоя появился в продаже за 2,5 миллиона рублей. По словам коллекционера Ильи Слуцкина, артист приобрел данный аксессуар за два года до того, как попал в автокатастрофу.