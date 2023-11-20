Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:58, 20 ноября 2023Мир

Израиль перейдет к более жесткой фазе конфликта в секторе Газа

WSJ: Израиль сфокусируется на юге Газы, где будет самый трудный этап конфликта

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Израиль перейдет к более жесткой фазе конфликта в секторе Газа. О будущих действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет The Wall Street Journal.

«Израиль переносит фокус своей военной кампании на юг Газы, где ему, вероятно, предстоит самый трудный этап шестинедельной войны», — сказано в материале.

В последние дни командование ЦАХАЛ заявляло о смещении на юг, предполагая, что многие боевики ХАМАС сбежали туда, говорится в статье. Палестинское движение будет действовать решительнее на юге, поскольку у них не останется других вариантов.

Лидеры ХАМАС стремятся использовать заложников в качестве рычага, чтобы хотя бы временно прекратить боевые действия, заявили бывшие израильские офицеры. Отмечается, что план Израиля по нападению на ХАМАС на юге, скорее всего, будет напоминать наступление на севере, но будет осложнен из-за большого количества мирных жителей, находящихся сейчас в этом районе.

Ранее Египет и США начали переговоры по перемирию в Газе. Уточняется, что Каир активно взаимодействует с США и партнерами по вопросу прекращения огня на палестинской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Появились версии о возможной причине смерти экс-главы Кузбасса Амана Тулеева

      В российском регионе задержали браконьеров за добычу трепанга

      Названо одно из любимых мест отдыха московских тусовщиков

      Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границу

      Российский девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию

      Бюджетные лекарства от мигрени оказались лучше дорогой альтернативы

      Россияне пожаловались на недостающие дома детали

      ЦАХАЛ атаковала больницу в секторе Газа из танков

      Сотрудников тюрьмы поймали на оргиях и сексе на рабочих местах

      Семейная пара решила найти партнера для секса втроем и разочаровалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости