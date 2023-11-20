Израиль перейдет к более жесткой фазе конфликта в секторе Газа

WSJ: Израиль сфокусируется на юге Газы, где будет самый трудный этап конфликта

Израиль перейдет к более жесткой фазе конфликта в секторе Газа. О будущих действиях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пишет The Wall Street Journal.

«Израиль переносит фокус своей военной кампании на юг Газы, где ему, вероятно, предстоит самый трудный этап шестинедельной войны», — сказано в материале.

В последние дни командование ЦАХАЛ заявляло о смещении на юг, предполагая, что многие боевики ХАМАС сбежали туда, говорится в статье. Палестинское движение будет действовать решительнее на юге, поскольку у них не останется других вариантов.

Лидеры ХАМАС стремятся использовать заложников в качестве рычага, чтобы хотя бы временно прекратить боевые действия, заявили бывшие израильские офицеры. Отмечается, что план Израиля по нападению на ХАМАС на юге, скорее всего, будет напоминать наступление на севере, но будет осложнен из-за большого количества мирных жителей, находящихся сейчас в этом районе.

Ранее Египет и США начали переговоры по перемирию в Газе. Уточняется, что Каир активно взаимодействует с США и партнерами по вопросу прекращения огня на палестинской территории.