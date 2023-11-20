Генерал Кривонос: переданные ВСУ танки Leopard 1 кажутся каменным веком

Танки Leopard 1, которые Германия передала Вооруженным силам Украины (ВСУ), являются устаревшими и не подходят для современных боевых действий. Об этом генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос сообщил в эфире украинского телеканала «Прямой».

Он посетовал на неэффективность переданных бронемашин, заявив, что на поле боя они «кажутся каменным веком». Генерал также указал на то, что даже первые четыре модификации немецких танков Leopard 2 не являются тем, в чем нуждается украинская армия. При этом Кривонос отметил, что некоторые боевые машины приходят в республику в поврежденном состоянии.

Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье в журнале Forbes обратил внимание, что ВСУ отправили на фронт танки Leopard 1A5 без дополнительной защиты. По его словам, из-за своей 70-миллиметровой брони они являются наиболее уязвимым типом военной техники в украинском конфликте.