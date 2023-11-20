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00:33, 20 ноября 2023Россия

Пушков заявил о возможном изменении отношения к Израилю в Западной Европе

Пушков: позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться. Такое предположение сделал глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Позитивное отношение в Западной Европе к Израилю может измениться. И если там рассчитывают обо всем договориться, задействовав связи, деньги и медиа, то расчет может не оправдаться», — отметил сенатор.

По его мнению, с «либеральными элитами Лондона и Парижа можно договориться», при этом с «мусульманской улицей договориться нельзя».

Алексей Пушков объяснил, что ни в Лондоне, ни в Берлине, ни в Тель-Авиве не понимают, что рост численности мусульманского населения в составе европейских стран сказывается на общественном климате и политической атмосфере по отношению к Израилю.

Сенатор добавил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, предлагая европейцам принять у себя два миллиона мусульман из Газы, пытается решить проблему, как он считает, «непокорного анклава, порождающего палестинский терроризм в лице ХАМАС».

В конце октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант рассказал, что военная операция в секторе Газа будет долгой. Он также подчеркнул, что израильская операция в секторе Газа потребует стойкости от сил безопасности.

7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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