Панин с трудом избавился от квартиры в Москве

Алексей Панин с трудом продал квартиру в Москве за €200 тыс.

Российский актер Алексей Панин (признан Минюстом России иноагентом) с трудом смог избавиться от квартиры в Москве после отъезда из России. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?».

По словам актера, жилье, о котором идет речь, «обычное, не квартира на Тверской». Панин признался, что изначально не хотел выставлять недвижимость на продажу, однако знакомый убедил его избавиться от собственности, чтобы приобрести квартиру в Испании для сдачи в аренду.

Артист выставил квартиру на продажу в октябре 2022 года за 200 тысяч евро, однако из-за мобилизации найти покупателя быстро не удалось. В результате сделка все же состоялась, но Панин остался недоволен полученной суммой. Он изменил свое мнение после того, как узнал о заведенном на него в России уголовном деле.

«Если бы мы продали ее неделей позже, мы бы вообще потеряли все», — объяснил Панин. Актер добавил, что в результате не стал вкладывать средства с продажи объекта в другую недвижимость и сейчас продолжает жить на них в США.

Ранее Панин похвастался американским паспортом на фоне украинского флага.