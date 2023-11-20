Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:46, 20 ноября 2023Среда обитания

Панин с трудом избавился от квартиры в Москве

Алексей Панин с трудом продал квартиру в Москве за €200 тыс.
Алексей Панин

Алексей Панин. Кадр: А поговорить? / YouTube

Российский актер Алексей Панин (признан Минюстом России иноагентом) с трудом смог избавиться от квартиры в Москве после отъезда из России. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?».

По словам актера, жилье, о котором идет речь, «обычное, не квартира на Тверской». Панин признался, что изначально не хотел выставлять недвижимость на продажу, однако знакомый убедил его избавиться от собственности, чтобы приобрести квартиру в Испании для сдачи в аренду.

Артист выставил квартиру на продажу в октябре 2022 года за 200 тысяч евро, однако из-за мобилизации найти покупателя быстро не удалось. В результате сделка все же состоялась, но Панин остался недоволен полученной суммой. Он изменил свое мнение после того, как узнал о заведенном на него в России уголовном деле.

«Если бы мы продали ее неделей позже, мы бы вообще потеряли все», — объяснил Панин. Актер добавил, что в результате не стал вкладывать средства с продажи объекта в другую недвижимость и сейчас продолжает жить на них в США.

Ранее Панин похвастался американским паспортом на фоне украинского флага.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

      Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

      Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

      Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

      В США назвали условие переговоров России и Украины

      Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

      В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

      Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости