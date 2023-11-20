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14:53, 20 ноября 2023Россия

Почти 140 российских детей эвакуировали из школы-интерната из-за телефона

В Янауле почти 140 детей эвакуировали из школы из-за едва не сгоревшего телефона

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Янауле почти 140 детей эвакуировали из школы-интерната из-за телефона, едва не сгоревшего прямо на уроке. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По сведениям издания, смартфон начал плавиться и задымился в руках у российского воспитанника, в кабинете сработала пожарная сигнализация.

Учителя экстренно вывели всех учеников на улицу. На место прибыли пожарные расчеты. Однако тушить им ничего не пришлось. Гаджет, из-за которого случился переполох, выбросили.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске Челябинской области у десятиклассника в кармане брюк загорелся сотовый телефон. Юноше помог случайный прохожий — он вытащил загоревшееся устройство из его кармана. Медики диагностировали у подростка ожог второй степени. Позже школьник предположил, что причиной возгорания мог стать старый аккумулятор его смартфона. Он приобрел его в комиссионном магазине, поэтому гарантийный срок давно истек.

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      Анна Щербакова
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