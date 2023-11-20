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16:42, 20 ноября 2023Ценности

Раскрыты новые подробности о магазинах на местах ушедшего из России Adidas

Товары Adidas будут продаваться в магазине на Авиамоторной в Москве 7 декабря

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Журналисты Mash раскрыли новые подробности о магазинах на местах ушедшего из России немецкого производителя спортивной одежды Adidas. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Mash.

Выяснилось, что бренд разрешил поставлять в страну свои товары через ОАЭ. Так, первая партия прибудет 25 ноября и будет выставлена на продажу 7 декабря в магазине на Авиамоторной в Москве, который раньше принадлежал компании. При этом, кроме Adidas, там буду представлены Puma, Nike и другие. Цены на одежду, спортивные аксессуары и обувь будут выше среднего из-за трудностей в логистике, курса валют и эксклюзивности после долгого отсутствия на рынке.

В настоящий момент руководство новых магазинов набирает персонал, в частности бывших сотрудников. Уточняется, что прежних привилегий в виде активностей и скидок не будет. Согласно информации журналистов, потенциальных работников ожидает ненормированный график и заработная плата за 40 часов в неделю в 52 тысячи рублей после вычета налогов.

В августе сообщалось, что крупнейший онлайн-маркетплейс Lamoda решил открыть магазины на местах ушедшего из России Adidas.

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      Мария Винар
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