Российский экс-чиновник получил взятку ремонтом и попал в колонию на восемь лет

В Севастополе экс-чиновнику дали 8 лет колонии за взятку ремонтом апартаментов

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения Севастополя, обвиняемого в халатности и взяточничестве в виде ремонта собственных апартаментов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Экс-чиновник будет отбывать наказание в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 8 миллионов рублей и возмещением ущерба бюджету города в размере 20 миллионов рублей. Его противоправная деятельность пресечена сотрудниками ФСБ совместно с коллегами из управления экономической безопасности МВД.

По данным следствия, осенью 2019 года осужденный потребовал от фирмы-субподрядчика, которая проводила строительные работы в медицинском учреждении, организовать ремонт принадлежащих ему апартаментов. За услугу он пообещал заключать с компанией прямые контракты без проведения конкурса, а в случае отказа — препятствовать ее деятельности. Представитель фирмы пошел на сделку с чиновником, закупил стройматериалы и сделал ремонт, после чего получил контракт на 299 тысяч рублей.

Кроме того, в 2020 году фигурант заключил госконтракты на поставку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам, причинив ущерб городскому бюджету в размере 20 миллионов рублей.