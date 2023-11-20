В Конгрессе США обеспокоились задержкой поставок истребителей F-16 Тайваню

Bloomberg: поставка США истребителей F-16 на Тайвань может задержаться

США «с высокой вероятностью» могут не успеть передать истребители F-16 Тайваню в рамках двух американских проектов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо группы членов Конгресса США от Республиканской партии, направленное министру ВВС США Фрэнку Кендаллу.

«Учитывая исторически сложившиеся задержки поставок министерства обороны за рубеж, сложность интеграции программного обеспечения F-16 и проблемы с логистикой, мы по-прежнему оцениваем шансы на выполнение заказа [вовремя] как сопровождающиеся высоким риском», — заявил в письме Кендаллу заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман.

Два десятка законодателей-республиканцев объявили, что из-за сложностей, возникших с разработкой программного обеспечения техники, поставка новых истребителей задерживается более чем на 15 месяцев, а программа модернизации истребителей может быть выполнена почти на три года позже установленного срока.

В Конгрессе обеспокоены, поскольку считают, что на поставки F-16 Тайваню могут повлиять обязательства перед Украиной и Израилем, и США «окажутся неспособны одновременно разрешить несколько конфликтов».

Ранее старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран заявила, что США не поддержат независимость острова в преддверии выборов. Она отметила, что для США важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива.