Во Владивостоке завершился 30-часовой марафон спидкуберов

Марафон спидкуберов во Владивостоке установил всероссийский рекорд

Во Владивостоке завершился марафон спидкуберов, в ходе которого был установлен всероссийский рекорд. Об этом сообщают «Вести Приморье».

Участники марафона в течение 30 часов собирали кубик Рубика, общее число собранных кубиков составило 21,5 тысячи.

Делегат Всемирной Ассоциации Кубика Дмитрий Якинто рассказал, что собирал кубики Рубика 20 часов без перерывов. «Отсидел 20 часов не вставая. А потом уже надо было. Я встал, меня вставило, и руки сломались мои», — рассказал он.

В копилке команд призовой тройки — 14 927 собранных кубиков.