Директор Моргенштерна высказался о возможности рэпера выступить в России

Директор рэпера Моргенштерна усомнился в запрете для артиста выступить в России

Директор рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Владимир Шавкулидзе высказался о возможности рэпера выступить на территории России в новогодний период. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом RT.

Медиаменеджер не смог дать четкого ответа о готовности организовать выступление артиста в РФ, однако задался вопросом о том, кто может запретить Моргенштерну дать концерт на родине.

«Что такое разрешение? А по вашему закону иноагентам разрешен въезд? Почитайте, там все написано. Вы задаете странные вопросы. А кто ему может запретить? У меня ощущение, что вы живете в какой-то другой новостной повестке», — сказал Шавкулидзе, отметив, что рэпер может выступить в Казахстане, ОАЭ и Грузии.

В распоряжение издания также попал райдер исполнителя. Из него следует, что гонорар Моргенштерна за концерт составляет 100 тысяч долларов (примерно 8,9 миллиона рублей). При этом в документе указано, что любые трудности, связанные с пересечением артиста границы государства и прохождением таможенного контроля, не являются форс-мажором: в этом случае рэпер все равно получает полную сумму гонорара, которая не подлежит возврату.

Среди основных требований в райдере указаны наличие кальянщика в гримерке, большое количество пива, 12-летний коньяк, консервированные опята, липовый мед, а также «чекушки водки» для музыкантов.

Ранее активисты движения «Ветераны России» назвали три условия для возвращения Моргенштерна в Россию.