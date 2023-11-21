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03:11, 21 ноября 2023Россия

Некоторым категориям россиян напомнили о повышении пенсий в декабре

Доцент Гиринский напомнил о повышении пенсий россиянам старше 80 лет в декабре
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в интервью агентству «Прайм» напомнил о повышении пенсий для некоторых категорий россиян в декабре.

Прибавка полагается тем пенсионерам, кто ранее работал и уволился в сентябре текущего года. Кроме того, выплаты повысят гражданам старше 80 лет, если они достигли этого возраста в ноябре. Такое повышение происходит ежемесячно.

Для большинства неработающих пенсионеров выплаты вырастут в январе 2024 года, когда пенсии будут проиндексированы на 7,5 процента. Чтобы выяснить размер повышения, нужно умножить текущую выплату на коэффициент увеличения 1,075, рассказал Гиринский.

Большинству получателей пенсий они придут в декабре за январь. Как правило, средства начисляются 3 числа каждого месяца, но поскольку с 1 по 8 января будут праздничные дни, деньги переведут заранее.

«Пенсия за декабрь тоже начнет приходить чуть раньше — начиная с 1 декабря, из-за того что 2 и 3 декабря — выходные дни», — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что в России в 2024 году размер досрочной пенсии вырастет до 19,6 тысячи рублей. За три года средний размер досрочной пенсии увеличится на 17 процентов.

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      Марина Совина
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