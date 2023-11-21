Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:03, 21 ноября 2023Силовые структуры

Семерых тюремщиков наказали из-за расправы рецидивиста над российской школьницей

Рецидивиста отдали под суд за изнасилование и убийство школьницы в Дивногорске

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Прокуратура отдала под суд 35-летнего рецидивиста Ивана Папенко, который в июле ограбил, изнасиловал и расправился с 16-летней школьницей в Дивногорске Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Дело о жестоком преступлении было расследовано в кратчайшие сроки.

Судимый за разбой и изнасилование Папенко 14 июля освободился из колонии и приехал в Дивногорск. Восемь дней он пьянствовал и скитался по городу в поисках денег без контроля со стороны сотрудников ФСИН, которые должны были осуществлять надзор за вышедшим на свободу осужденным.

В это время Папенко вспомнил про старый виадук, где в 2015 году он изнасиловал и ограбил женщину. Придя на место, он заметил школьницу, которая шла к подруге. Он напал на нее, отобрал телефон, бижутерию, изнасиловал и лишил жизни. Ее тело нашли волонтеры через несколько дней.

«Не факт, что еще раз не совершу», — заявил Папенко после поимки. Ему грозит пожизненный срок.

Семерых должностных лиц ФСИН наказали за допущенное преступление, совершенное рецидивистом, — они привлечены к дисциплинарной ответственности. На участке, где Папенко напал на девочку, устанавливаются освещение и камеры видеонаблюдения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина осудили за отказ участвовать в СВО. Он не выполнил приказ командира и искал поддержки у сослуживцев

      Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением россиян в Астрахани

      Студент из Ливана сбил россиянку на электросамокате и стал фигурантом дела

      Назван способный привести к укреплению рубля фактор

      Президент Таджикистана прибыл в Москву

      Россияне назвали самые популярные хобби в 2023 году

      Бритни Спирс вышла на улицу без бюстгальтера и с грязной головой

      Глава Минобороны США записал обращение на пустой площади в центре Киева

      Смертельное ДТП в Подмосковье попало на видео

      Украина ослабила наступление на трех направлениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости