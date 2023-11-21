Семерых тюремщиков наказали из-за расправы рецидивиста над российской школьницей

Рецидивиста отдали под суд за изнасилование и убийство школьницы в Дивногорске

Прокуратура отдала под суд 35-летнего рецидивиста Ивана Папенко, который в июле ограбил, изнасиловал и расправился с 16-летней школьницей в Дивногорске Красноярского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Дело о жестоком преступлении было расследовано в кратчайшие сроки.

Судимый за разбой и изнасилование Папенко 14 июля освободился из колонии и приехал в Дивногорск. Восемь дней он пьянствовал и скитался по городу в поисках денег без контроля со стороны сотрудников ФСИН, которые должны были осуществлять надзор за вышедшим на свободу осужденным.

В это время Папенко вспомнил про старый виадук, где в 2015 году он изнасиловал и ограбил женщину. Придя на место, он заметил школьницу, которая шла к подруге. Он напал на нее, отобрал телефон, бижутерию, изнасиловал и лишил жизни. Ее тело нашли волонтеры через несколько дней.

«Не факт, что еще раз не совершу», — заявил Папенко после поимки. Ему грозит пожизненный срок.

Семерых должностных лиц ФСИН наказали за допущенное преступление, совершенное рецидивистом, — они привлечены к дисциплинарной ответственности. На участке, где Папенко напал на девочку, устанавливаются освещение и камеры видеонаблюдения.