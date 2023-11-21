Путин примет участие в виртуальном саммите G20. Это его первая за долгое время встреча с западными лидерами

Президент Путин примет участие в виртуальном саммите G20 22 ноября

Владимир Путин примет участие в саммите G20 в онлайн-формате — впервые за долгое время российский президент и лидеры западных стран станут участниками одного мероприятия.

Внеочередной саммит состоится 22 ноября 2023 года. Организатор мероприятия — председательствующая в этом году в G20 Индия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны обсудят ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблемы цифровизации и другие темы.

Повестка понятна — это нынешняя ситуация, весьма и весьма неспокойная. Конечно, будет изложена позиция Российской Федерации, которая достаточно хорошо известна, последовательна, сбалансирована Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Президент США Джо Байден может пропустить саммит

Офлайн-саммит G20 завершился в Нью-Дели 10 сентября. В первый день мероприятия, 9 сентября, была принята итоговая декларация. Тогда страны «Большой двадцатки» отметили необходимость поставок на мировые рынки не только украинского, но и российского продовольствия и удобрений.

Провести онлайн-саммит предложил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи сообщал, что власти уже разослали приглашения на онлайн-саммит и рассчитывают, что в нем примут участие как можно больше лидеров стран объединения.

Правда, президент США Джо Байден может отказаться от участия в саммите. «Поскольку День благодарения не за горами, мы не уверены, сможет ли он принять участие в виртуальном саммите», — сказал посол США в Индии Эрик Гарсетти.

Фото: Leah Millis / Reuters

Путин воздержался от поездки на очную часть саммита

На очном саммите G20 в Нью-Дели в сентябре Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле, объясняя решение Путина не ехать на встречу, сообщили, что у него насыщенный график.

На Валдайском форуме 5 октября Путин сказал, что воздержался от поездок на саммит БРИКС и G20, чтобы не «создавать проблемы друзьям», которые их организуют.

В России высоко оценили итоговую декларацию очной части саммита

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны глобального Юга не допустили «украинизации» повестки встречи «в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран».

Большая часть декларации посвящена проблемам глобальной экономики, развитию технологий, зеленому переходу и реформе международных институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирную торговую организацию.

Западные страны выступали против членства России в G20 после начала конфликта на Украине

Президент США Джо Байден в конце марта выступил за исключение России из формата G20 из-за начала специальной военной операции на Украине. На саммит 2022 года Путин не поехал, российскую делегацию так же, как и в этом году возглавлял глава МИД Сергей Лавров.

В 2014 году было приостановлено членство России в формате G8, в котором теперь участвуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.