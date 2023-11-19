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14:49, 19 ноября 2023Мир

Путин примет участие в виртуальном саммите G20

Путин примет участие в проводимом Индией виртуальном саммите G20 22 ноября
СюжетСаммит G20

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент России Владимир Путин примет участие в проводимом Индией виртуальном саммите «Большой двадцатки» (G20) 22 ноября. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. На следующий неделе состоится виртуальный саммит "Большой двадцатки". И Владимир Путин, как ожидается, примет в нем участие», — отметили в программе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к участию в виртуальном саммите G20, который в сентябре анонсировал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее спикеры парламентов стран-участниц G20 призвали выполнить все условия России по возобновлению зерновой сделки. Отмечается, что выполнение этих требований по беспрепятственному импорту зерновых и удобрений необходимо для удовлетворения потребительского спроса «в развивающихся и наименее развитых странах, в первую очередь в Африке».

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      Семен Александров
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