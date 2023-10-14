В G20 призвали выполнить все условия России по возобновлению зерновой сделки

Спикеры парламентов стран G20 призвали возобновить зерновую сделку

Спикеры парламентов стран-участниц Группы двадцати (G20) призвали выполнить все условия России по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщается в итоговом совместном заявлении девятого парламентского саммита организации, передает ТАСС.

«Призываем к полному, своевременному и эффективному выполнению меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из украинских портов на Черном море», — говорится в документе.

Отмечается, что выполнение этих требований по беспрепятственному импорту зерновых и удобрений необходимо для удовлетворения потребительского спроса «в развивающихся и наименее развитых странах, в первую очередь в Африке».

12 октября главы Минфинов и Центральных банков стран «Большой семерки» (G7) обратились к России с просьбой возобновить зерновую сделку.