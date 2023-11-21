Рэперша Карди Би предрекла крысиный апокалипсис в Нью-Йорке

Американская рэперша Карди Би заявила, что Нью-Йорк утонет в крысах

Американская рэперша Карди Би (Cardi B; настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) предрекла Нью-Йорку крысиный апокалипсис из-за того, что в мегаполисе урезали расходы бюджета на санитарные нужды. Внимание на ее прямой эфир в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратил телеканал Fox.

Родившаяся и выросшая в Нью-Йорке рэп-исполнительница сообщила, что в городе сократили расходы бюджета на 120 миллионов долларов, и это ударит по школам, библиотекам и полицейским. Кроме того, отметила она, на пять миллионов урезали расходы бюджета на санитарные нужды.

«Я сейчас зла как последняя сука! Минус пять на санитарные нужды. На санитарные! Минус еще пять! ***** (да ничего себе), да город утонет в крысах! На всю эту ***** (ерунду) денег нет», — эмоционально высказалась Карди Би, добавив, что она беспокоится за благополучие своих родственников и друзей, которые проживают в Нью-Йорке.

Помимо этого, рэперша подчеркнула, что из-за вышеуказанных проблем она не будет голосовать на выборах за действующего президента США Джо Байдена. «А Джо Байден еще ****** (лжет): "Нам хватит на две войны, мы величайшие в мире". Да ***** ***** (ничего подобного), мы в говне по уши! Если уж по правде, то мы… То мы в полной жопе!» — заключила рэперша.

Прямой эфир вызвал резонанс в социальных сетях. После того как видео стало вирусным, Карди Би заявила, что опасается возможных негативных последствий сказанного. «Я из Бронкса (бедный район Нью-Йорка — прим. «Ленты.ру»), и я не хочу, чтобы это повлияло на мою задницу», — рассказала она.

В октябре стало известно, что в Европе нашли дешевое и действенное средство для борьбы с нашествием клопов.

