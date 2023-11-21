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16:42, 21 ноября 2023Путешествия

Россиянам стали доступны туры в Египет за 60 тысяч рублей на двоих

TourDom: россиянам стали доступны туры в Хургаду за 60 тысяч рублей на двоих

Фото: Unsplash

Россиянам стали доступны туры в бюджетные отели Египта за 50-60 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщает портал TourDom.

По данным издания, путевка в Хургаду от Fun & Sun с вылетом из Москвы 22 ноября и шестидневным проживанием в трехвездочном отеле обойдется в 60,5 тысячи рублей. Ранее у туроператора «Библио-Глобус» появилось спецпредложение на тур с вылетом 21 ноября за 55 тысяч рублей, говорится в источнике.

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Специалисты туротрасли в группе издания «Крыша ТурДома B2B» в Telegram разделились во мнениях насчет того, как идут продажи в эту арабскую страну. Некоторые из них считают, что интереса к турам в Египет у россиян нет вообще. Другие же предположили, что среди отечественных путешественников более популярен Таиланд.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян рассказал, что отели Египта в январе 2024 года собираются снизить цены в валюте на 20 процентов для привлечения российских туристов. Он также подчеркнул, что некоторые гостиницы популярной пляжной страны уже в ноябре стали предлагать гостям скидки.

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      Марина Черняк
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