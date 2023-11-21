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05:31, 21 ноября 2023Путешествия

Россиянин пожаловался на антисанитарию и опарышей в номере отеля Египта

Фото: Natali NN / Unsplash

Российский турист побывал на египетском курорте Хургада и пожаловался на нищету, антисанитарию и опарышей в номере отеля. Своими впечатлениями от отдыха он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Билеты в Египет мы с семьей из трех человек (я, жена и ребенок) купили за полгода до планируемой поездки, — рассказал он. — Выбор пал на четырехзвездочный отель Sphinx Aqua Park Beach Resort в Хургаде на первой береговой линии, который, со слов девушки-менеджера турфирмы, "еще буквально недавно был пятизвездочным"».

Россиянин сообщил, что путевка на одного человека обошлась ему в 65 тысяч рублей. По словам путешественника, «самое интересное» ожидало его в номере гостиницы. «Тут нас ожидал самый настоящий шок, — добавил он. — Спустя пару часов после заселения вдоль плинтусов мы обнаружили живых опарышей! Нет, это не шутка».

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Турист написал, что вместе с семьей принял решение остаться в номере. При этом он потребовал от сотрудников отеля провести в комнате тотальный клининг. «По возвращении номер был буквально вылизан, но осадочек, как говорится, остался», — отметил он.

Автор публикации также возмутился обилию мусора на популярном пляжном курорте. «Отойдя буквально на несколько сотен метров от отеля, мы попали в какой-то другой мир, — пояснил он. — Такой грязи, такой разрухи, такого количества мусора на улицах мы не видели нигде. Отходы и продукты жизнедеятельности валяются прямо под ногами».

Ранее в ноябре стало известно, что отели Египта в январе 2024 года собираются снизить цены в валюте на 20 процентов для привлечения российских туристов. Об этом россиян предупредил вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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      Фариза Бацазова
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