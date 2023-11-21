Словакия объяснила отказ от военной помощи Украине ее неэффективностью

Глава МИД Словакии Бланар: поставки оружия Украине не приносят результата

Словакия считает, что украинский конфликт невозможно решить военным путем, а его затягивание лишь приведет к еще большим потерям. Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар, объясняя нежелание продолжать поставлять оружие Киеву.

Он подчеркнул, что словацкое правительство выступает за мирное урегулирование ситуации на Украине. «Прежде всего, оно должно идти от Европейского Союза, потому что он был создан как мирный проект, и именно к этой первоначальной идее мы хотим вернуться», — уточнил министр.

Он напомнил, что российско-украинский конфликт длится уже более 600 дней, а поставки оружия Киеву не приносят результата. Кроме того, Бланар также указал на неэффективность принятых в отношении России санкций. По его словам, ограничения сильнее навредили Евросоюзу, чем Москве.

О том, что Словакия решила отказаться от военной помощи Украине, стало известно 8 ноября. Новое правительство страны во главе с премьер-министром Робертом Фицо заблокировало инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.