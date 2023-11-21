Россиянка укусила залезшую ей в трусы полицейскую

Тюменка укусила сотрудницу полиции, пытавшуюся достать из ее трусов наркотики

Ишимский городской суд вынес приговор жительнице Тюменской области Татьяне Шваковой, которая укусила сотрудницу полиции, пытавшуюся достать из ее трусов спрятанные там наркотики. Об этом «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщина признана виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

Из материалов дела следует, что 16 июня Швакову доставили в отдел полиции. При досмотре в ее трусах был обнаружен сверток с наркотическим веществом. При попытке его достать задержанная всячески препятствовала этому, приседала и изворачивалась, сопротивлялась, а затем укусила полицейскую за правое плечо, чем причинила ей физическую боль и телесные повреждения.

На суде Швакова вину признала и раскаялась в содеянном. Она извинилась перед укушенной капитаном полиции.