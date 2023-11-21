Россиянка укусила залезшую ей в трусы полицейскую
Ишимский городской суд вынес приговор жительнице Тюменской области Татьяне Шваковой, которая укусила сотрудницу полиции, пытавшуюся достать из ее трусов спрятанные там наркотики. Об этом «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Женщина признана виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.
Из материалов дела следует, что 16 июня Швакову доставили в отдел полиции. При досмотре в ее трусах был обнаружен сверток с наркотическим веществом. При попытке его достать задержанная всячески препятствовала этому, приседала и изворачивалась, сопротивлялась, а затем укусила полицейскую за правое плечо, чем причинила ей физическую боль и телесные повреждения.
На суде Швакова вину признала и раскаялась в содеянном. Она извинилась перед укушенной капитаном полиции.