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08:20, 21 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка укусила залезшую ей в трусы полицейскую

Тюменка укусила сотрудницу полиции, пытавшуюся достать из ее трусов наркотики

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Ишимский городской суд вынес приговор жительнице Тюменской области Татьяне Шваковой, которая укусила сотрудницу полиции, пытавшуюся достать из ее трусов спрятанные там наркотики. Об этом «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Женщина признана виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.

Из материалов дела следует, что 16 июня Швакову доставили в отдел полиции. При досмотре в ее трусах был обнаружен сверток с наркотическим веществом. При попытке его достать задержанная всячески препятствовала этому, приседала и изворачивалась, сопротивлялась, а затем укусила полицейскую за правое плечо, чем причинила ей физическую боль и телесные повреждения.

На суде Швакова вину признала и раскаялась в содеянном. Она извинилась перед укушенной капитаном полиции.

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      Любовь Ширижик
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