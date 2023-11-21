В России признали нежелательной деятельность польского «Гражданского совета»

Минюст признал нежелательной деятельность польского «Гражданского совета»

Минюст внес в список нежелательных организаций Civic Council («Гражданский совет»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Организация была создана в Польше для привлечения россиян в украинскую армию.

Ранее сообщалось, что Минюст России подал в Верховный суд иск о признании экстремистской организацией международное общественное движение ЛГБТ.

