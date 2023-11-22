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15:21, 22 ноября 2023Россия

Россиянам перечислили правила хранения летней резины зимой

Россиянам посоветовали хранить летнюю резину в сухом и прохладном месте

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Основные правила хранения летней резины зимой перечислил россиянам в интервью «Известиям» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. Он подчеркнул, что предварительно резину необходимо очистить от всех загрязнений, используя при этом мягкую щетку или тряпку, а также проверить давление.

«Если храните шины вместе с камерами, давление в них должно быть минимальным, чтобы они не деформировались. Если вместе с дисками, рекомендуют понизить давление до 1,4-1,5 атмосферы», — уточнил специалист.

Резина не должна находиться рядом с растворителями, бензином и химическими веществами, способными повредить ее текстуру. Кроме того, Соколов не рекомендует хранить резину на открытом воздухе, грубой поверхности (грунте или бетоне) и рядом с любыми источниками тепла. Такие условия, по его словам, могут привести к ее деформации. При выборе места для хранения следует отдать предпочтение сухому и прохладному помещению, где они будут защищены от прямых солнечных лучей и влаги.

Чтобы сохранить резину в хорошем состоянии, ее следует периодически переворачивать и обязательно эксплуатировать, не оставляя ее на хранение на длительный срок. Обработка специальными средствами поможет сохранить ее хорошее состояние, добавил специалист. Для этого подойдут средства с УФ-фильтрами в составе, специальные смазки, предотвращающие растрескивание, и антиоксидантные средства. Последние помогают предотвратить изменение цвета резины и ее разрушение.

Ранее россиянам назвали способы подготовки машины к зиме. В первую очередь специалисты посоветовали провести диагностику плотности батареи.

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      Анастасия Алимпиева
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