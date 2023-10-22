Россиянам назвали способы подготовки машины к зиме

Россиянам посоветовали провести диагностику плотности батареи в авто перед зимой

Стало известно, как подготовить свой автомобиль к зиме, чтобы избежать риска поломок и аварий. Об этом сообщает Ura.ru.

Во-первых, необходимо заменить летние шины на зимние, так как шипованная резина имеет хорошее сцепление с обледенелой дорогой. Помимо этого, следует проверить все жидкости и фильтры в машине — масло может густеть и хуже смазывать детали автомобиля, а потому его замена продлит работу двигателя перед холодами. Также необходимо провести диагностику плотности батареи и уровня электролита аккумулятора автомобиля.

До наступления холодов рекомендуется поменять щетки стеклоочистителя лобового стекла. Некоторые варианты «дворников» обладают каркасом, защищающим от снега и льда. Следует подкрасить все царапины и сколы на кузове автомобиля, чтобы избежать коррозии из-за влаги и дорожных реагентов.

Чтобы пользоваться машиной в холодный период времени стало легче, необходимо приобрести специальный зимний набор, состоящий из щетки для очистки стекла, скребка для льда и влажных салфеток для стекол, а также запастись теплой одеждой.

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