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17:00, 22 ноября 2023Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над мужчиной полицейского задержали в Подмосковье

В Орехово-Зуево задержали полицейского, подозреваемого в убийстве мужчины

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Орехово-Зуево Московской области задержали сотрудника полиции, подозреваемого в расправе над ранее судимым мужчиной. Об этом сообщает «МК».

Как стало известно следствию, 15 ноября в подмосковном Ликино-Дулево 40-летний полицейский-патрульный линейного отдела на станции Куровская в свободное от работы время зашел в гости к ранее судимому за угон автомобиля знакомому. В какой-то момент между ними начался конфликт, в ходе которого подозреваемый несколько раз ударил хозяина дома бейсбольной битой по голове. В результате полученных повреждений потерпевший не выжил.

Полицейского задержали сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

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