Появились данные о состоянии пострадавших при ЧП с поездами под Ульяновском

Ульяновский глава Русских: у пяти пострадавших при ЧП с поездами выявили ушибы

У пяти пострадавших при чрезвычайном происшествии (ЧП) с поездами в Ульяновской области выявили ушибы мягких тканей. Такие данные появились у губернатора региона Алексея Русских в Telegram-канале.

Он пояснил, что врачи оказали им помощь на месте. «От госпитализации пассажиры поезда отказались, хотят скорее добраться домой. До момента отправки поезда наши бригады дежурят на месте ЧП», — написал Русских.

Ульяновский губернатор подчеркнул, что бригады медиков осмотрели всех людей из пассажирского состава.

Вечером в среду, 22 ноября, стало известно, что поезд столкнулся с локомотивом в Ульяновской области в районе 962-го километра Куйбышевской железной дороги.

В результате пострадали десятки пассажиров, у всех ссадины и ушибы. Среди обратившихся за помощью один ребенок.

Пассажирский железнодорожный состав направлялся в Адлер, а маневренный тепловоз, с которым он столкнулся, стоял на станции.

В пресс-службе Российский железных дорог (РЖД) пояснили, что машинист экстренно затормозил, однако столкновения избежать не удалось.