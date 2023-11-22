Расстрелявшему пятерых мирных жителей бойцу «Азова» дали пожизненный срок

В ДНР боец «Азова» получил пожизненный срок за убийство 5 жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы 23-летнего помощника пулеметчика бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Артура Ниверчука, расстрелявшего пятерых мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Его признали виновным в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

Судом установлено, что в марте 2022 года Ниверчук вместе с другими военнослужащими по приказу обстрелял из автомата гражданский автомобиль, в котором находились мужчина, женщина и малолетний мальчик. Спустя месяц он же обнаружил двух мирных жителей в многоквартирном доме в Мариуполе и после приказа командира выстрелил в здание из гранатомета. В результате его действий все потерпевшие скончались на месте.