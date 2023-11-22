Российский танкист рассказал об угоне трофейной западной техники у ВСУ

Танкист Волков: ВС РФ увели из-под носа у ВСУ трофейный бронетранспортер YRP-765

Военнослужащие ВС РФ угнали бронетранспортер YRP-765 западного образца на глазах у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), забрав его в качестве трофея. Об этом рассказал командир танкового батальона майор Евгений Волков, интервью с ним опубликовали в Telegram-канале Минобороны России.

Майор Волков сообщил, что после того, как украинские войска были разгромлены, на оставленных ими позициях была обнаружена техника противника. Командование приняло решение забрать машины, российский батальон въехал на территорию на танке.

«Увели из-под носа бронетранспортер YRP-765, вытащили под огневым воздействием противника. Это один из первых образцов трофейной западной техники, стоял на форуме "Армия-2023"», — отчитался Евгений Волков.

Уточняется, что танковый батальон отразил все атаки ВСУ в районе Работино и Вербового на запорожском направлении. «Обеспечивая огневое прикрытие мотострелковых подразделений, воины-танкисты уничтожили большое количество личного состава, бронетехники и укреплений противника», — указано в сообщении.

В министерстве обороны России сообщили, что командира танкового батальона Волкова наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя орденами Мужества за героизм, который он проявил во время спецоперации.

Ранее сообщалось, что российские военные зачистили крупный опорный пункт ВСУ под Донецком. В качестве трофеев военнослужащие ВС РФ захватили около десяти единиц вооружения НАТО: стрелковое оружие, гранатометы и гранаты.