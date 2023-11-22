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02:27, 22 ноября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о надеждах ВСУ на скорое завершение операции в Газе

Times: в ВСУ надеются на скорое завершение операции в Газе из-за боеприпасов

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил России (ВСУ) из-за недостатка боеприпасов надеются на скорое завершение операции израильской армии в секторе Газа. Об этом пишет газета Times, передает РИА Новости.

Один из командующих в 21-й бригаде ВСУ рассказал изданию о критической ситуации украинских войск из-за недополучения достаточного количества боеприпасов. По его словам, ВСУ остро нуждаются в артиллерийских снарядах, взрывчатых веществах, противотанковом оружии и минах. «Надеюсь, Израиль сможет выполнить свою задачу в ближайшем будущем», — цитирует издание своего собеседника.

Также в бригаде пожаловались на дезертирство. Один из офицеров рассказал, что из его роты, состоявшей из 114 человек, сбежали 20. При этом он отметил, что некоторые спустя время вернулись.

Еще один собеседник издания, командующий батальоном с позывным «Ветер», указал на то, что украинские бойцы используют британские БТР Bulldog 1960-х годов. «Это не та техника, с которой можно идти в наступление», --сказал он.

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      Екатерина Подвигина
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