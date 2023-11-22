В московских больницах появились роботы-помощники

Вице-мэр Ракова: в больницах Москвы появились «робокошки» — роботы-помощники

В трех больницах Москвы появились роботы-помощники с кошачьими ушами и глазами — «робокошки». Они могут доставлять еду и лекарства, встречать и провожать пациентов, помогать с транспортировкой вещей и давать советы о здоровье. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«То, что раньше казалось высокотехнологичным и футуристичным, уже стало обычными буднями: поликлиники отказываются от бумажных документов, больницы становятся "цифровыми клиниками", врачам и пациентам помогают цифровые сервисы и искусственный интеллект, — рассказала Ракова. — В наших больницах давно применяются разные роботы, например самые известные из них — DaVinci. Но роботы могут быть не только хирургическими».

«Робокошки» в тестовом режиме работают с врачами и пациентами ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. «Они разгружают сотрудников и помогают им сосредоточиться на выполнении медицинских обязанностей», — отметила заммэра.

Оснащенные 3D-сенсорами роботы безопасны в использовании, они могут в любой момент остановиться перед препятствием. В пространстве они ориентируются с помощью трех камер. Две их них расположены в нижней части корпуса и используются для сканирования окружающей среды с частотой 90 раз в секунду, третья направлена в потолок.

Время автономной работы «робокошки» составляет сутки. Она включается через прикосновения. Поставить задачу «робокошке» можно через дисплей. После завершения маршрута робот возвращается на свое место. В ГКБ №67 это отделение реанимации новорожденных, в НИИ имени Склифосовского — зона проведения триажа. Во флагманском центре ГКБ №15 работает сразу две «робокошки» — одна базируется в зоне триажа, другая — в зоне комфортного пребывания.

Если пилотный проект покажет высокие результаты, его расширят на остальные стационары города.