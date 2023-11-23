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16:27, 23 ноября 2023Моя страна

Назван ставший лидером по росту турпотока регион России

АТОР: Дагестан стал лидером по росту турпотока в 2023 году

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Регионом России с самым быстрорастущим туристическим потоком второй год подряд становится Дагестан. Лидера по росту турпотока назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин, передает «Интерфакс».

«Там прирост мы оцениваем в 20–22 процентов, а за два года — в районе 50 процентов, — заявил эксперт. — Ни один регион не показывает таких фантастических результатов».

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По словам специалиста, путешественников в Дагестане привлекают природа, море и большие экскурсионные возможности. Более того, Ромашкин отметил, что беспорядки, которые происходили в республики конце октября, не отразились негативным образом на туристической привлекательности региона.

«На те даты, когда аэропорт не работал, туристы были озадачены, — пояснил он. — Многие из них выбрали для прилета другие города».

Эксперт подчеркнул, что ситуация быстро нормализовалась, и турпоток восстановился. «Вся эта история обошлась нам в неделю отсутствия туристов на въезд», — сообщил он.

Ранее в ноябре стало известно, что в Дагестане в ходе строительства федеральной автомобильной дороги в объезд Дербента планируется проложить тоннель под древней крепостной стеной. Уточняется, что эта дорога является одним из самых технически сложных и капиталоемких дорожных проектов в республике.

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      Фариза Бацазова
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