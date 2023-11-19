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07:13, 19 ноября 2023Моя страна

В Дербенте проложат тоннель под древней крепостью

В Дербенте появится тоннель под древней крепостью

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Дагестане в ходе строительства федеральной автомобильной дороги в объезд Дербента планируется проложить тоннель под древней крепостной стеной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Магомеда Тагирова, эта дорога является одним из самых технически сложных и капиталоемких дорожных проектов в Дагестане. Он отметил, что в рамках проекта предполагается строительство тоннеля под крепостной стеной.

«Специалисты решили, что для того, чтобы сохранить стену, наиболее правильным будет решение проложить тоннель под стеной взамен устройства выемки. Проектирование и строительные работы в таких случаях проводятся совместно со специалистами-археологами, чтобы как можно бережнее отнестись к объекту культурного наследия», — рассказал он.

Министра также сообщил, что параллельно со строительством будут проводиться раскопки и исследования возможных находок. Стоимость строительства автодороги в обход Дербента составит 51,2 миллиарда рублей, которые предусмотрены распоряжением правительства России на ближайшую пятилетку.

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