В Дербенте проложат тоннель под древней крепостью

В Дербенте появится тоннель под древней крепостью

В Дагестане в ходе строительства федеральной автомобильной дороги в объезд Дербента планируется проложить тоннель под древней крепостной стеной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства республики Магомеда Тагирова, эта дорога является одним из самых технически сложных и капиталоемких дорожных проектов в Дагестане. Он отметил, что в рамках проекта предполагается строительство тоннеля под крепостной стеной.

«Специалисты решили, что для того, чтобы сохранить стену, наиболее правильным будет решение проложить тоннель под стеной взамен устройства выемки. Проектирование и строительные работы в таких случаях проводятся совместно со специалистами-археологами, чтобы как можно бережнее отнестись к объекту культурного наследия», — рассказал он.

Министра также сообщил, что параллельно со строительством будут проводиться раскопки и исследования возможных находок. Стоимость строительства автодороги в обход Дербента составит 51,2 миллиарда рублей, которые предусмотрены распоряжением правительства России на ближайшую пятилетку.