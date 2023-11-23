Россиянин дважды ударил ножом известного иконописца и был задержан

В Подмосковье задержали мужчину, ударившего ножом в поезде известного иконописца

Полицейские Подмосковья задержали 59-летнего жителя Владимира, подозреваемого в нанесении двух ножевых ранений в поезде известному иконописцу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Сейчас он находится под стражей.

По данным ведомства, все произошло ночью в электропоезде, следовавшем из Москвы. Известный иконописец получил два удара ножом от неизвестного, после чего был госпитализирован в Сергиевом Посаде с проникающими ранениями грудной клетки и брюшной полости. О случившемся в полицию сообщила супруга потерпевшего. Расследование продолжается.