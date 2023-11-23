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13:50, 23 ноября 2023Россия

Россиянин устроил дрифт на бронированном КАМАЗе, уронил его и попал на видео

В Набережных Челнах водитель бронированного КАМАЗа устроил дрифт и уронил авто

В Набережных Челнах водитель бронированного КАМАЗа «Торнадо К-53958» устроил дрифт, уронил авто и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На выложенных кадрах видно, что дорога, по которой двигается тяжелый автомобиль, покрыт слоем снега. По этому же участку дороги успешно проезжает легковой автомобиль «Жигули» — его заносит, но водитель справляется с управлением.

Водителю КАМАЗа же не удается удержаться на дороге с плохим сцеплением, и груженый оборудованием грузовик падает на бок.

Как происходила последующая эвакуация техники, не уточняется.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара ездил на крыше автомобиля «Жигули» по улицам города и попал на видео.

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      Марк Леонов
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