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10:24, 5 октября 2023Россия

Россиянин ездил на перевернутом «Жигули» по городу и попал на видео

Житель Краснодара ездил на перевернутом «Жигули» по городу и попал на видео

Житель Краснодара ездил на крыше автомобиля «Жигули» по улицам города и попал на видео. Кадры публикует RT в Telegram-канале.

Россиянин переоборудовал автомобиль: перевернул корпус и установил колеса на том, что раньше являлось крышей, а также сделал отверстие для водителя.

40-летнего мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Ему выписали несколько штрафов, в том числе за вождение без ремня безопасности, управление транспортом с неисправностями и отсутствие страховки.

В сентябре в Сертолово Ленинградской области местные жители устроили дрифт в ванне и попали на видео.

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