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11:43, 14 сентября 2023Россия

Россиянин промчался по дороге на высокой скорости в ванне и попал на видео

Петербуржцы устроили в Ленобласти дрифт в ванне и попали на видео

Петербуржцы устроили в Ленинградской области дрифт в ванне и попали на видео. Кадры публикует 78.ru.

Инцидент произошел в Сертолово. На записи видно, как по дороге на высокой скорости проезжает автомобиль, к которому прицеплена, как утверждает издание, ванна. В ней сидит человек. Вслед за гонщиком по дороге разлетается россыпь искр.

В публикации говорится, что машина двигалась со скоростью 105 километров в час. О пострадавших не сообщается.

В мае похожий инцидент произошел в Краснодарском крае. Местный житель прокатился по дорогам в ванне с мотором и попал на видео. Его остановили инспекторы ДПС.

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    Евгения Куликова
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