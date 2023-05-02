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11:39, 2 мая 2023Россия

Россиянин прокатился по дорогам в ванне с мотором и попал на видео

Житель Кубани прокатился по дорогам в ванне с мотором и попал на видео

Житель Краснодарского края прокатился по дорогам в ванне с мотором и попал на видео. Кадры публикует Госавтоинспекция Кубани в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Крыловском районе российского региона 1 мая. «Инспекторы ДПС исключили из участия в дорожном движении водителя самодельного средства передвижения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двигатель и отдельные детали корпуса скутера Suzuki были приварены к ванне. Мужчина, управлявший самодельным транспортным средством, был пьян и с трудом говорил. От прохождения освидетельствование на месте и в медицинском учреждении он отказался.

На россиянина составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).

В марте в Иркутской области пьяный подросток нарушил правила дорожного движения (ПДД), устроил заезд в стиле GTA с полицейскими и попал на видео.

Евгения Куликова
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