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14:08, 23 ноября 2023Россия

Российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на одном направлении

МО: ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские военнослужащие отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения российской группировки войск с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ. Противник действовал в районе села Работино в Запорожской области.

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