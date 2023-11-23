Российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на одном направлении

МО: ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения российской группировки войск с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ. Противник действовал в районе села Работино в Запорожской области.

