Российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на одном направлении
МО: ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения российской группировки войск с помощью ударов авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады ВСУ. Противник действовал в районе села Работино в Запорожской области.