Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Минобороны: системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что вертолет воздушных сил Украины был поражен в районе населенного пункта Тягинка в Херсонской области.

Помимо этого, российские военные поразили 24 украинских беспилотника в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Днем ранее, 22 ноября, оборонное ведомство также сообщало, что российские средства ПВО сбили в зоне СВО украинский истребитель МиГ-29.