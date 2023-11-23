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14:06, 23 ноября 2023Россия

Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-8

Минобороны: системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что вертолет воздушных сил Украины был поражен в районе населенного пункта Тягинка в Херсонской области.

Помимо этого, российские военные поразили 24 украинских беспилотника в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Днем ранее, 22 ноября, оборонное ведомство также сообщало, что российские средства ПВО сбили в зоне СВО украинский истребитель МиГ-29.

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      Анастасия Шейкина
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