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15:13, 22 ноября 2023Россия

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили в ДНР истребитель МиГ-29 ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне спецоперации истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что воздушное судно противника было уничтожено в районе Воздвиженки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, силами системы ПВО сбиты 45 беспилотников ВСУ возле Марьинке ДНР, в районе Верхнекаменки и Меловатки Луганской народной республики, Пшеничного и Мирного Запорожской области, Ольшана и Двуречного Харьковской области, а также в небе над населенными пунктами Змеевка и Сага Херсонской области.

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские войска уничтожили 15507 единиц военной автомобильной спецтехники, 7145 орудий полевой артиллерии и минометов, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13539 танков и других боевых бронемашин, 442 зенитных ракетных комплекса, 9095 беспилотников, 537 самолетов и 254 вертолета ВСУ.

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      Сергей Истомин
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