«Столовую» для белок и птиц на Сахалине показали на видео

Жители Южно-Сахалинска построили дом для белок в окрестностях города

Жители Южно-Сахалинска построили дом для белок в окрестностях города. Соответствующее видео показал портал Sakh.online в Telegram.

На кадрах видно, как серый грызун быстро передвигается по стволу и обустроенному людьми жилищу.

«Живут ли в нем зверьки — неизвестно. Но кормушкой под ним пользуются активно. Как и птицы — поползни и синицы, которые считают это место своей столовой», — сказано в подписи к посту.

Ранее сообщалось, что к руководителю Сахалинской области Виталию Лимаренко во время экскурсии по парку вышла белка. Он покормил зверька с руки, позднее ему на ладонь также села синица.