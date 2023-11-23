Тело актера из России нашли в Индии. За несколько дней до этого местная полиция заявила о загадочной смерти пары россиян

Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии на 38-м году жизни

Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии на 38-м году жизни. Об этом сообщил Республиканский театр кукол Йошкар-Олы.

«Друзья, у нас печальные новости. На днях прилетела весть о трагической гибели актера Максима Белецкого», — говорится в сообщении. В театре также рассказали, что, со слов родственников погибшего, актер будет кремирован и похоронен в Индии. Другие подробности о его смерти не сообщаются.

Белецкий работал в театре 14 лет

В театре рассказали, что Белецкий работал там в 2007-2021 годах. Известно, что он окончил Марийский республиканский колледж культуры и искусств имени И.С. Палантая как актер, а затем получил режиссерское образование.

Фото: TK Kurikawa / Shutterstock / Fotodom

Белецкий известен по ролям в спектаклях для взрослого зрителя «Жак и его слуга, или Как стать Людоедом», «Прекрасное далеко», «Панночка», «Йÿд орол» /«Ночной караул». Он также сыграл в спектаклях для детей: «Бармалей», «Винни Пух», «Красная Шапочка», «Снеговик-почтовик», «Сказка про Емелю» и других. Белецкий два раза становился лауреатом Национальной театральной премии имени Йывана Кырли.

Источники в полиции Индии сообщали о неустановленной причине смерти пары россиян

The Times of India со ссылкой на источники в полиции сообщало 17 ноября, что в горячем источнике в долине Парвати, в Кулу (штат Химачал-Прадеш) были обнаружены обнаженные тела пары россиян. Уточнялось, что по характеру зафиксированных следов травм власти допускают, что это могло быть самоубийством. Также не исключается версия об убийстве. На месте происшествия были обнаружены мобильные телефоны, наркотики, паспорта и записки. Личности погибших не назывались, также неизвестна точная причина смерти.

Тела были отправлены для проведения вскрытия в региональную больницу. По данным РИА Новости, процедуру кремации могут отложить по результатам проведения аутопсии. «Если при вскрытии тел будет обнаружено что-то подозрительное, то мы начнем следствие — и тогда кремация может быть отложена», — сказали в полиции.