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11:45, 23 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ задержал главу госпиталя «Аш-Шифа» в Газе

ЦАХАЛ задержал главу госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали в секторе Газа главу госпиталя «Аш-Шифа». Об этом заявил заведующий одного из отделений больницы Халид Абу Самра, передает РИА Новости.

«Доктор Мухаммед Абу Сальмия был задержан вместе с несколькими другими старшими врачами», — заявил сотрудник госпиталя.

Абу Самра дополнительно уточнил, что глава больницы был задержан военными Израиля.

15 ноября ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также израильская сторона сообщает о находке оружия и различного оборудования ХАМАС. В ходе штурма больницы произошли боестолкновения с вооруженными людьми.

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      Максим Габриелян
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