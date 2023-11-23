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16:23, 23 ноября 2023Мир

Турецкие спецслужбы спасли взломавшего «Железный купол» хакера

Sabah: турецкие спецслужбы спасли хакера, взломавшего «Железный купол»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Турецкое Национальное управление разведки спасло из рук «Моссада» хакера, взломавшего израильскую систему зенитно-ракетного комплекса «Железный купол» в 2015 и 2016 годах. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Сообщается, что человеком, взломавшим систему, является хакер Омар А., который через Египет перебрался с Стамбул в 2020 году. Израильские спецслужбы пытались несколько раз выйти на связь с хакером под предлогом предложения о работе. Однако турецкая разведка предупредила хакера о необходимости оставаться в Турции.

В сентябре 2022 года Омар А. отправился в отпуск в Малайзию, где был пойман «Моссадом». В результате турецкие спецслужбы связались с малайзийскими коллегами и провели штурм дома, где удерживался хакер. Сейчас он находится в Турции в безопасном месте.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан счел стратегической проблемой то, что Израиль обладает ядерным оружием. Он отметил, что Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако это не помешало ему развивать свой ядерный потенциал.

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      Максим Габриелян
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